LLEVA GOBIERNO ESTATAL BRIGADA "´MEJORA TU SALUD" A EJIDO PUENTE NEGRO

Reafirmando la cercanía con la gente, el gobierno de Coahuila, a través de las dependencias Jurisdicción Sanitaria No.3, Mejora Coahuila y el ICATEC, acercaron diversos servicios a la comunidad del ejido Puente Negro.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, informó que la mañana de este viernes de manera conjunta con dependencias como la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria No.3, Mejora Coahuila y el ICATEC se llevó a cabo la brigada "Mejora Tu Salud" en el salón ejidal de la comunidad de Puente Negro.

En esta brigada se tuvo módulo de vacunación contra sarampión, influenza, COVID para completar esquemas de vacunas en adultos, niños y jóvenes, detecciones, consulta general, medicamentos, vacunación antirrabica y ectodesparasitacion para mascotas, fumigación, entrega de abate, módulos de vida saludable, salud sexual y el programa insignia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Tarjeta de la Salud Popular.

Dr. Carlos Jiménez Villarreal, puntualizó en que bajo las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez, se llevan hasta las comunidades, barrios y ejidos todos estos programas y servicios del gobierno del estado.

Por último, mencionó que se continuará con este tipo de acciones para poder llegar a toda la población de la región carbonífera.