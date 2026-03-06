Contactanos
Coahuila

LLEVA GOBIERNO ESTATAL BRIGADA "´MEJORA TU SALUD" A EJIDO PUENTE NEGRO

Dr. Carlos Jiménez destaca la importancia de llevar servicios de salud a comunidades alejadas.

Por Teresa Muñoz - 06 marzo, 2026 - 02:01 p.m.
LLEVA GOBIERNO ESTATAL BRIGADA "´MEJORA TU SALUD" A EJIDO PUENTE NEGRO
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Reafirmando la cercanía con la gente, el gobierno de Coahuila, a través de las dependencias Jurisdicción Sanitaria No.3, Mejora Coahuila y el ICATEC, acercaron diversos servicios a la comunidad del ejido Puente Negro.

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, informó que la mañana de este viernes de manera conjunta con dependencias como la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria No.3, Mejora Coahuila y el ICATEC se llevó a cabo la brigada "Mejora Tu Salud" en el salón ejidal de la comunidad de Puente Negro.

      En esta brigada se tuvo módulo de vacunación contra sarampión, influenza, COVID para completar esquemas de vacunas en adultos, niños y jóvenes, detecciones, consulta general, medicamentos, vacunación antirrabica y ectodesparasitacion para mascotas, fumigación, entrega de abate, módulos de vida saludable, salud sexual y el programa insignia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Tarjeta de la Salud Popular.

      Dr. Carlos Jiménez Villarreal, puntualizó en que bajo las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez, se llevan hasta las comunidades, barrios y ejidos todos estos programas y servicios del gobierno del estado.

      Por último, mencionó que se continuará con este tipo de acciones para poder llegar a toda la población de la región carbonífera.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados