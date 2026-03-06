Embisten a adulto mayor en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adulto mayor resultó lesionado tras un accidente registrado en el cruce de las calles Morelos y Zaragoza, donde se vieron involucrados una camioneta y una motocicleta eléctrica.

El hecho generó la movilización inmediata de cuerpos de seguridad y auxilio en la zona centro.

De acuerdo con los primeros reportes, Pool N de 33 años de edad, conducía una camioneta Chevrolet Trail Blazer, modelo 2005 cuando se impactó contra la motocicleta eléctrica tripulada por el ciudadano Remedios N de 75 años de edad, al no respetar un alto.

El choque provocó que el adulto mayor sufriera heridas que requirieron atención médica siendo trasladado a la clínica 27 del IMSS de Palaú.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron de inmediato para tomar conocimiento del percance y coordinar las labores de apoyo.

Detalles confirmados

Este hecho resalta la importancia de atender las normas de tránsito para evitar accidentes de consecuencias mayores.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes, quienes determinarán las responsabilidades correspondientes.

Acciones de la autoridad

Mientras tanto, el adulto mayor se recupera de las lesiones sufridas, y se hace un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al conducir en zonas de alto flujo vehicular.