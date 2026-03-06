Oscar Ríos alcalde de San Juan de Sabinas entrega relojes inteligentes a estudiantes de secundaria "Juvenal Boone Flores"

NUEVA ROSITA, COAH.- Cumpliendo con su compromiso de apoyar la educación, el alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, realizó la entrega de relojes inteligentes a estudiantes con alto nivel académico de la escuela primaria "Juvenal Boone Flores", quienes forman parte de la escolta del plantel.

El edil arribó a la institución educativa y expresó que su intención es impulsar la educación, pero también brindar estímulos a los estudiantes para que cada día se esfuercen más en sus estudios.

Señaló que este tipo de apoyos representan un incentivo para que alumnos y alumnas continúen con disciplina y entusiasmo en su formación académica.

El alcalde busca incentivar el esfuerzo académico de los jóvenes en la comunidad.

El director de la primaria, profesor Andrés Alvarado López, agradeció el respaldo del alcalde y destacó la importancia de contar con autoridades comprometidas con la educación.

Asimismo, una alumna, en representación de sus compañeras, reconoció el trabajo del Presidente Municipal y su interés por seguir apoyando a los planteles educativos del municipio.

La entrega de relojes inteligentes se realizó en la primaria Juvenal Boone Flores.

Durante el evento, Oscar Ríos Ramírez resaltó la disciplina, compromiso y dedicación de las alumnas en las actividades cívicas de la institución.

Subrayó que estos valores son fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes y para que continúen representando con orgullo a su escuela en los actos oficiales del municipio.

Las alumnas beneficiadas recibieron con entusiasmo los relojes inteligentes, reafirmando su compromiso de seguir poniendo en alto el nombre de su escuela y del municipio de San Juan de Sabinas.

Estudiantes reconocen el apoyo del alcalde hacia la educación en San Juan de Sabinas.

Con este gesto, la administración municipal busca fortalecer la motivación de los jóvenes y reconocer su esfuerzo académico y cívico.