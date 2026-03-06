Realizan cateos simultáneos en San Juan de Sabinas como parte de estrategia de seguridad

NUEVA ROSITA, COAH.- Dos cateos de manera simultánea se realizaron en el municipio de San Juan de Sabinas por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Carbonífera, dentro de las acciones coordinadas para reforzar la seguridad.

Los operativos forman parte de la estrategia implementada por el Gobierno de Coahuila para mantener el orden y combatir actividades ilícitas.

En el despliegue participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluyendo la Policía Municipal, la Policía de Acción y Reacción, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Estatal.

También se sumaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes trabajaron de manera conjunta para garantizar el éxito de las acciones.

Como resultado de los cateos, las autoridades lograron el aseguramiento de indicios con características propias de narcóticos, entre ellos mariguana y metanfetamina.

Estos hallazgos refuerzan la importancia de los operativos en la detección y combate de delitos relacionados con el narcomenudeo.

Con estas acciones, suman ya 26 cateos realizados en la Región Carbonífera, lo que refleja la continuidad de la estrategia de seguridad implementada en el estado.

Los operativos se han desarrollado en distintos municipios, con el objetivo de mantener un entorno seguro para la población.

Autoridades destacaron que estas medidas forman parte del compromiso de mantener un estado blindado, siguiendo la política de seguridad impulsada por el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

Es importante destacar que, en Coahuila la seguridad es una tarea compartida entre instituciones y ciudadanía, reafirmando que el trabajo conjunto es clave para preservar la tranquilidad en la región.