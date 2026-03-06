Festival Folklórico reúne a más de 175 niños de preescolar en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Con gran entusiasmo se llevó a cabo el Festival Folklórico 2026 de la zona escolar 312 de nivel preescolar, donde más de 175 alumnos participaron en una muestra artística que destacó sus habilidades musicales y dancísticas adquiridas a lo largo del ciclo escolar asistiendo como invitado especial el alcalde Oscar Ríos Ramírez.

La profesora Elsa Elizabeth Toscano Cruz, supervisora escolar, informó que el evento contó con la guía de educadores y acompañantes musicales, quienes prepararon a los pequeños para demostrar sus conocimientos y destrezas en el escenario.

El festival reunió a 12 instituciones educativas, de las cuales seis se presentaron el día de ayer y seis más este viernes, cada una con un tema distinto en relación a los bailables programados.

La diversidad cultural y el entusiasmo de los niños fueron el sello distintivo de esta celebración, que busca fortalecer la identidad y el aprecio por las tradiciones mexicanas desde la primera infancia.

Entre los jardines de niños participantes se encuentran el instituto Héroes de Chapultepec, Miguel Hidalgo de la colonia Allende, Adolfo López Mateos de la colonia Comercial, Ignacio Allende del poblado Paso del Coyote, Rafael Ramírez de la comunidad rural de Santa María y Venustiano Carranza de la colonia María.

Cada institución aportó su propio estilo y creatividad, enriqueciendo la experiencia colectiva del festival.

Los bailables presentados incluyeron polcas, jarabes y danzas tradicionales de Michoacán, que fueron interpretados con entusiasmo por los pequeños estudiantes.

La música y el colorido vestuario dieron vida a cada presentación, generando aplausos y ovaciones del público asistente, conformado por padres de familia, docentes, autoridades educativas y municipales.

Importancia de fomentar la identidad cultural

La profesora Toscano Cruz destacó que este tipo de actividades no solo fomentan el aprendizaje artístico, sino también la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto por las raíces culturales.

Con ello, se busca que los niños fortalezcan su identidad y desarrollen un sentido de pertenencia hacia las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de México.