Inicia gira de trabajo Sara Irma Pérez en Frontera: Brigada Mejora

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú y el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezaron este jueves una gira de trabajo en el municipio de Frontera, donde se puso en marcha la Brigada Mejora y se presentaron avances del paquete de obras "A Pasos de Gigante", acciones enfocadas en fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias de la región Centro.

Durante el arranque de estas actividades, el mandatario estatal destacó que la estrategia de brigadas busca acercar servicios, programas sociales y atención directa a la ciudadanía, permitiendo atender de manera inmediata las principales necesidades de los habitantes de las colonias y sectores del municipio.

En el marco de la visita, también se dieron a conocer los proyectos contemplados en el paquete de obras "A Pasos de Gigante", que incluye trabajos de pavimentación, recarpeteo, rehabilitación de espacios públicos e infraestructura educativa, con una inversión superior a los 56 millones de pesos destinados al municipio de Frontera.

Por su parte, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó la estrecha coordinación que existe entre el municipio y la administración estatal, lo que ha permitido impulsar proyectos prioritarios para el desarrollo de la ciudad.

Finalmente, ambas autoridades reiteraron su compromiso de seguir trabajando en equipo para impulsar más obras y programas en beneficio de las familias de Frontera, consolidando acciones que fortalecen la infraestructura, los servicios y el desarrollo de la región Centro de Coahuila con orden y rumbo.