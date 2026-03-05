Inaugurada exposición 'Abrir la Brecha' en Casa Purcell de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- En conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, se inauguró en Casa Purcell la exposición "Abrir la Brecha", con la participación de 5 artistas saltillenses.

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, destacó el talento plasmado en diferentes técnicas para reflejar el papel de la mujer y los retos a los que se enfrenta día a día.

Destacó que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se abren todos los espacios a los artistas locales para que puedan exhibir sus obras.

La exposición reúne a cinco artistas locales

En la exposición conmemorativa al 8M participaron las artistas Sofía Guerra, Blanca Sotelo, Betty Cárdenas Tamez, Ana Carral y Teresa Villarreal, quienes explicaron los motivos que guardan sus trazos y ángulos fotográficos en sus obras.

Las cinco artistas plasmaron un sentido social y cultural en cada una de las obras presentadas en pintura, fotografía y escultura.

Significado de Abrir la Brecha

La titular de Cultura en la capital de Coahuila destacó el significado de "Abrir la Brecha", que en términos culturales representa acceder al mundo de las artes plásticas como parte de lo cotidiano plasmado en lienzos y en papel.

Leticia Rodarte invitó a las y los saltillenses a acudir a las instalaciones de Casa Purcell y admirar la exposición.

"Buscamos llevar la cultura a todos los espacios de la ciudad y ofrecer galerías y espacios para que puedan exhibirse todas las manifestaciones artísticas de las y los artistas saltillenses", refirió la directora del Instituto Municipal de Cultura.