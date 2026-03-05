Delegado de Profeco encabeza reunión con empresarios en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de reforzar la coordinación entre autoridades y sector empresarial en materia de protección al consumidor, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Coahuila, Galio Vega Abrego, encabezó una reunión con representantes de diversas cámaras empresariales del estado para analizar temas relacionados con el consumo y las prácticas comerciales.

El funcionario federal explicó que este tipo de reuniones buscan generar espacios de diálogo directo con los organismos empresariales, a fin de fortalecer la colaboración institucional y promover estrategias conjuntas que garanticen el respeto a los derechos de las y los consumidores.

Vega Abrego señaló que uno de los principales objetivos de estas mesas de trabajo es fomentar una cultura de consumo informado y responsable, tanto entre los ciudadanos como entre los proveedores de bienes y servicios que operan en la entidad.

Indicó que la participación de las cámaras empresariales es fundamental para impulsar prácticas comerciales transparentes y apegadas a la normatividad vigente, lo que contribuye a mejorar la confianza entre consumidores y empresas.

El delegado de Profeco explicó que, a través de este tipo de encuentros, se busca también compartir información sobre las disposiciones legales que regulan la relación entre proveedores y consumidores, así como reforzar las acciones de prevención para evitar posibles irregularidades en el mercado.

Asimismo, destacó que el trabajo coordinado con el sector productivo permite atender de manera más eficiente las inquietudes que puedan surgir en torno a precios, promociones, publicidad y prestación de servicios, temas que suelen generar mayor número de consultas y quejas por parte de los consumidores.

Por su parte, los representantes de las cámaras empresariales tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista con las autoridades de Profeco sobre la importancia de mantener prácticas comerciales responsables y fortalecer los mecanismos de información hacia la población.

Vega Abrego reiteró que la Procuraduría continuará promoviendo este tipo de espacios de diálogo, ya que consideró que la cooperación entre gobierno y sector empresarial es clave para consolidar un mercado más justo y equilibrado.

"Desde Profeco seguimos trabajando de manera coordinada con los distintos sectores para impulsar un consumo informado y responsable, así como para garantizar que se respeten los derechos de las y los consumidores", expresó.

Finalmente, el delegado subrayó que la dependencia federal mantiene abiertas sus oficinas y canales de atención para orientar a la ciudadanía, atender quejas y brindar asesoría en caso de que se presenten conflictos en la compra de productos o contratación de servicios.