La Orquesta Metropolitana de Saltillo ofrecerá un concierto en marzo

SALTILLO, COAHUILA.- La Orquesta Metropolitana de Saltillo, OMSA, invitó a la población a disfrutar del segundo concierto de su temporada titulada "Latidos".

A través del Instituto Municipal de Cultura y bajo la dirección de Natalia Riazanova, el concierto incluirá obras de J. Brahms, Y. Nishimura (estreno en México) y P. I. Tchaikovsky.

Se llevará a cabo el viernes 13 de marzo a las 20:15 horas en las instalaciones del Museo del Desierto, con boletos desde 100 pesos en www.boletrix.com.

La Orquesta Metropolitana de Saltillo se ha consolidado como una institución cultural sólida, diversa y en constante crecimiento, con impacto artístico y social en la ciudad y la región.

El segundo concierto de la temporada Latidos

La primera parte de la temporada 2026 se desarrollará de febrero a julio y articula excelencia musical, inclusión cultural y visión de largo plazo.

"La OMSA ha fortalecido su nivel interpretativo, ampliado su repertorio y diversificado sus formatos y públicos. Esta temporada denominada Latidos muestra a una orquesta con una identidad propia, capaz de abordar desde el barroco y el clasicismo hasta obras del siglo XX y programas familiares, sin perder coherencia artística", refirió Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura.

Actividades de la temporada

La primera etapa de la temporada incluye cinco conciertos, un concierto infantil, una gira de presentaciones, participación en FINA y actividades especiales que conectan la música con la vida cultural de la ciudad.