Padres denuncian basura en la escuela primaria María Elena Flores en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Padres de familia de la escuela primaria María Elena Flores Gaona, ubicada en la colonia Escorial de Ramos Arizpe, denunciaron que desde hace varias semanas una construcción a espaldas de la institución se ha convertido en un tiradero de basura y en un posible foco de infección para los niños que ahí estudian.

Basura de todo tipo, desechos, sillones e incluso sanitarios abandonados pueden observarse justo al terminar el perímetro de la escuela, situación que ha generado preocupación entre los padres de familia debido a los malos olores y a la presencia de fauna nociva.

De acuerdo con los denunciantes, el sitio aparentemente comenzó a ser utilizado como depósito irregular de residuos aprovechando que el terreno permanece sin vigilancia, lo que ha provocado que con el paso de los días se acumulen más desperdicios.

Los padres señalaron que temen que esta situación represente un riesgo sanitario para los estudiantes, ya que el lugar podría atraer insectos, roedores y otros animales que podrían afectar la salud de los menores.

Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades municipales para que acudan a retirar los desechos y se tomen medidas para evitar que el lugar continúe siendo utilizado como basurero clandestino, especialmente por encontrarse a un costado de una institución educativa.

Asimismo, pidieron mayor vigilancia en la zona y acciones para mantener limpio el entorno escolar, con el fin de garantizar un ambiente saludable para los estudiantes.