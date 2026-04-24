Brigada oftalmológica en Cuatro Ciénegas: atención gratuita para problemas visuales

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer el bienestar de la población y acercar servicios médicos especializados, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, a través del Departamento de Salud Municipal, llevará a cabo una Brigada Oftalmológica enfocada en la prevención, detección y atención oportuna de problemas visuales.

Esta jornada se realizará el próximo miércoles 29 de abril en las instalaciones del Auditorio Municipal, en un horario de 10:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, brindando una oportunidad accesible para que las y los ciudadanos puedan atender su salud visual sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Durante la brigada, las y los asistentes podrán acceder de manera gratuita a consulta y revisión oftalmológica, así como a estudios especializados sin costo, lo que permitirá detectar padecimientos visuales comunes y ofrecer un diagnóstico oportuno. Además, se contará con un módulo de orientación e inscripción para cirugías a bajo costo, dirigido a quienes requieran un tratamiento más avanzado.

El alcalde Ing. Víctor Leija Vega destacó la importancia de este tipo de acciones, las cuales permiten acercar la atención de salud especializada a la población impactando directamente en la calidad de vida de las familias.

"Sabemos que la salud visual es fundamental para el desarrollo pleno de las personas, por eso seguimos impulsando programas que permitan prevenir enfermedades y atenderlas a tiempo. Nuestro objetivo es que nadie se quede sin acceso a servicios médicos por falta de recursos o distancia", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega subrayó que estas brigadas forman parte de una estrategia integral para reforzar la atención a la población, priorizando la prevención como eje clave de las políticas públicas en materia de salud.

"Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar servicios de salud dignos, accesibles y de calidad, trabajando de manera cercana con la ciudadanía y generando condiciones que contribuyan al bienestar de toda la comunidad", finalizó.