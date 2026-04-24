Javier Hernández y Guadalupe Orozco se casan tras 30 años de convivencia en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.— Después de 30 años de vida en común y con una familia consolidada de tres hijos, Javier Alejandro Hernández Sifuentes y Guadalupe Orozco Arreola decidieron formalizar su relación este fin de semana al contraer matrimonio por la vía civil, durante las Bodas Comunitarias organizadas por el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas.

La pareja formó parte de las 21 uniones legales celebradas en esta jornada, cuyo objetivo es brindar certeza jurídica a las familias del municipio. El evento reunió a decenas de ciudadanos que aprovecharon este programa para regularizar su situación civil en un ambiente de celebración y convivencia.

Al término de la ceremonia, Javier expresó su emoción por dar este paso significativo tras tres décadas de convivencia, destacando que, aunque el compromiso existía desde hace años, contar ahora con un documento legal fortalece su unión y la seguridad de su familia.

Por su parte, ambos coincidieron en que la decisión de casarse respondió a un momento oportuno en sus vidas. "Ya era justo, ya era tiempo", señalaron, reflejando la convicción de formalizar una relación que ha perdurado a lo largo de los años.

Residentes de la colonia Nueva Imagen, en Nueva Rosita, Javier y Guadalupe destacaron que este acto simboliza no solo la legalización de su unión, sino también la consolidación de una historia construida con esfuerzo, compromiso y valores familiares.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez y la presidenta del sistema DIF municipal, Karina Ríos Ornelas, con la participación del oficial del Registro Civil No. 5, Jesús Samaniego Arizpe, quien dio legalidad a los enlaces. Con la firma del acta y la fotografía oficial, los contrayentes marcaron el cierre de una etapa de unión libre y el inicio de una nueva vida matrimonial con respaldo legal.