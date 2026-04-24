Cabildo infantil en Frontera: María José Barrientos toma el liderazgo

FRONTERA, COAHUILA.- Tras un riguroso proceso de selección que abarcó etapas por escuela, supervisión y sector, 22 destacados alumnos de nivel primaria se reunieron en la Sala de Cabildo para conformar el "Cabildo por un Día".

En un ejercicio democrático, los menores presentaron sus propuestas sobre por qué deseaban integrar este cuerpo colegiado, eligiendo ellos mismos a sus representantes mediante votación directa ante autoridades municipales.

La alumna María José Barrientos Orozco, de la escuela Club de Leones (TM), fue electa como Alcaldesa Infantil. El equipo se completa con Mía Alejandra Torres del Colegio La Paz como primera síndica, Ricardo Valentín Barrera de la escuela Ferrocarriles Nacionales como segundo síndico y Ashley Nicole Cantú López de la escuela Niños Héroes de Chapultepec (TM) como Secretaria del Ayuntamiento.

Por su parte, Santiago Eliseo Alvarado de la escuela Victoriano Cepeda (TM) representará dignamente al DIF municipal y los demás pequeños ocuparán los puestos de regidores, en este importante evento cívico.

El acto contó con el respaldo de la Comisión de Regidores presidida por la profesora Grecia Guadalupe Ortiz, la directora de la Instancia de la Mujer Valeria González, el director de Educación, Félix Rodríguez Ramos, y Jaime Delgado Quirino, director de Arte y Cultura así como a la Comisión de regidores.

Los funcionarios dieron fe de la transparencia en la elección, destacando el talento y la elocuencia de las y los niños fronterenses al exponer su visión sobre el servicio público y social.

Para asegurar un desempeño ejemplar, los ganadores recibirán una capacitación integral en próximas fechas. En esta jornada, aprenderán sobre el Código Municipal, las funciones específicas de sus cargos y la estructura de una sesión formal.

Además, los pequeños funcionarios seleccionarán un tema de relevancia social que desarrollarán y debatirán durante su participación oficial en la máxima tribuna del municipio.

La culminación de este proyecto será el próximo 30 de abril, en el marco del Día de las y los Niños. En una sesión solemne, la alcaldesa Sari Pérez Cantú tomará la protesta de ley a María José Barrientos y a todo su cuerpo edilicio infantil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Frontera reafirma su compromiso con el fomento de los valores democráticos y la participación ciudadana desde la infancia.