Director de Escuela Secundaria Técnica No. 85 se disculpa tras pelea entre alumnas

CASTAÑOS, COAH. — Luego de la difusión de un video donde alumnas de tercer grado protagonizan una pelea dentro de la Escuela Secundaria Técnica No. 85, la dirección del plantel emitió un posicionamiento dirigido a madres y padres de familia, en el que reconoce lo ocurrido y ofrece una disculpa pública.

En la grabación, que se viralizó en redes sociales, se observa cómo varias jóvenes se golpean mientras una maestra intenta separarlas repitiendo: "suéltala, Dana", sin que las estudiantes atiendan el llamado.

Ante estos hechos, la dirección escolar calificó el incidente como "penoso" y aseguró que no representa los valores ni principios que se promueven dentro de la institución.

"Ofrezco una sincera disculpa por el penoso suceso ocurrido recientemente dentro de nuestra escuela", señala el comunicado.

Asimismo, el plantel informó que desde el primer momento se dio atención a los padres de familia de las alumnas involucradas, aplicando los protocolos correspondientes y tomando medidas preventivas y correctivas para evitar que se repitan situaciones similares.

Aunque se reconoció que las conductas corresponden a quienes las realizan, la escuela asumió su responsabilidad como institución formadora y reiteró su compromiso con la comunidad educativa.

La dirección también pidió comprensión respecto a la información que no puede hacerse pública, al señalar que se debe respetar la privacidad de las familias, y lamentó que en redes sociales prevalezcan el morbo y la desinformación en torno al caso.

Finalmente, hizo un llamado a madres y padres de familia a reforzar la formación en valores desde el hogar, destacando que la colaboración entre familia y escuela es clave para el desarrollo de los estudiantes.