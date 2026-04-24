Yesica Sifuentes entrega pipas de agua en Castaños para mejorar el suministro

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con la intención de fortalecer el suministro de agua en las colonias y comunidades rurales, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora llevó a cabo la entrega y rehabilitación de pipas de agua, buscando garantizar el abastecimiento a la población durante la temporada de calor.

Después de más de dos administraciones sin la incorporación de este tipo de equipo, hoy se concreta la entrega de dos nuevas pipas, además de cinco unidades rehabilitadas, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta ante la escasez de agua que enfrenta el municipio.

"Este es un momento muy importante para Castaños, porque no solo estamos entregando una, sino dos nuevas unidades, sumadas al trabajo de rehabilitación que realizamos. Esto es resultado del esfuerzo conjunto y del compromiso que tenemos con nuestra gente", expresó la Alcaldesa.

Sifuentes Zamora subrayó que el acceso al agua es una de las principales demandas de la ciudadanía, por lo que desde el inicio de su administración se establecieron estrategias para atender esta problemática de manera prioritaria.

"El agua es un recurso vital que necesitamos todos los días, por eso hemos trabajado desde el primer día para mejorar su distribución y garantizar que llegue a quienes más lo necesitan, tanto en colonias como en ejidos", afirmó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora informó que próximamente se integrará una unidad más al servicio, alcanzando un total de siete pipas operativas, lo que permitirá reforzar la cobertura en todo el municipio.

Estas acciones forman parte de una política integral de fortalecimiento de los servicios públicos, en la que se han logrado avances importantes como la entrega de una ambulancia, unidades para alumbrado público, contenedores de basura y camiones recolectores, además de obras estratégicas como la rehabilitación de la laguna de oxidación.

En materia hídrica, la Presidenta Municipal señaló que se han realizado perforaciones para la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento, logrando recientemente la identificación de un pozo viable que próximamente será integrado a la red de distribución, con el objetivo de beneficiar a las zonas con mayor necesidad.

De igual forma, se han llevado a cabo mejoras en la infraestructura hidráulica, como la sustitución de tuberías en puntos críticos, lo que ha permitido optimizar el flujo y reducir fallas constantes en el suministro.