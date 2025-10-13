Seguridad regional fortalecida en Coahuila con acciones en Monclova

Monclova, Coah. — Dos operativos simultáneos realizados en la colonia Miravalle y en un hotel de la ciudad, revelan la intensificación de las labores de inteligencia en la región centro del estado. El fiscal general Fernando Montañez confirmó que los cateos dejaron dos detenidos y el aseguramiento de armas de fuego, explosivos y presunta droga, en acciones que reflejan un trabajo planificado y de alto nivel.

De acuerdo con el reporte oficial, en uno de los inmuebles se incautaron armas largas, cargadores, cartuchos sueltos y un arma corta; mientras que en el segundo punto se localizaron dos armas cortas, paquetes con posible marihuana y dos artefactos metálicos de tipo explosivo, que fueron entregados a la Sexta Zona Militar para su manejo especializado.

“Coahuila mantiene labores permanentes de inteligencia para anticiparse a cualquier actividad delictiva. Lo que no pueda prevenirse, se investiga y se sanciona”, afirmó el fiscal.

La intervención conjunta del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad Estatal confirma la estrategia coordinada que el estado mantiene para frenar la expansión de grupos delictivos en la región.

En los últimos meses, Monclova ha sido escenario de acciones preventivas similares, lo que evidencia un reforzamiento de la seguridad regional mediante operaciones con inteligencia y precisión.