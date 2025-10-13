Defensa de Luis Zamudio exdirector de AHMSA busca desestimar proceso penal

Monclova, Coahuila.– La defensa del ingeniero Luis Zamudio trabaja en los argumentos y pruebas necesarias para solicitar al juez que desestime el proceso penal iniciado a raíz de la denuncia presentada por Almacenadora Afirme, según se informó tras la audiencia celebrada el pasado viernes 10 de octubre en el Centro de Justicia Penal de la Región Centro.

Durante la diligencia, el exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), a través de sus abogados, solicitó la duplicidad del término constitucional con el fin de que el juez de la causa cuente con todos los elementos antes de resolver la imputación formulada por el Ministerio Público.

La continuación de la audiencia quedó programada para el 15 de octubre, fecha en la que se determinará la situación jurídica del ingeniero Zamudio.

De acuerdo con información proporcionada por su equipo legal, Zamudio manifestó su disposición de seguir colaborando con la Fiscalía General del Estado para contribuir al total esclarecimiento de los hechos, reiterando su confianza en que el proceso judicial avance con apego a derecho.