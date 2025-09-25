Instancia de la Mujer promueve conciencia en la comunidad de Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- En el marco de la conmemoración del Día Naranja, personal del Departamento de la Instancia de la Mujer llevó a cabo una serie de pláticas enfocadas en crear conciencia y promover la prevención de la violencia de género.

Durante estas actividades se compartió información sobre la cartilla de los derechos de las mujeres, así como el violentómetro, una herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo prevenirlos. Además, se dieron a conocer los espacios dedicados a brindar atención a las personas que lo necesiten.

"Es fundamental realizar actividades que generen conciencia y, sobre todo, que prevengan hechos de violencia contra mujeres y niñas. Cada taller, cada plática y cada estrategia que implementamos tiene el objetivo de proteger a quienes más lo necesitan y fortalecer la educación sobre igualdad y respeto en nuestra comunidad", destacó la presidenta municipal, Yesica Sifuentes Zamora.

Sifuentes Zamora, afirmó que trabajando de la mano del Gobernador, Manolo Jiménez Salinas se están implementando distintas acciones encaminadas a crear conciencia, pero sobre todo prevenir este tipo de hechos.

La alcaldesa explicó que a través de la Instancia de la Mujer se promueve la igualdad, el diálogo y el respeto, así como la sensibilización sobre la violencia de género, involucrando a escuelas, asociaciones civiles y a la ciudadanía en general.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando programas de prevención y sensibilización, fortaleciendo la cultura del respeto y la protección de los derechos humanos en la comunidad.