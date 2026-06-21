Denuncian bullying en la escuela Américas Unidas de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Un presunto caso de bullying ocurrido en la escuela Américas Unidas de la colonia Occidental, en el municipio de Frontera, ha generado preocupación entre padres de familia luego de que un alumno resultara lesionado tras ser agredido por compañeros de su mismo grupo.

La situación fue dada a conocer por Javier Castillo Vázquez, delegado de la Asociación Nacional de la Sociedad de Padres de Familia en Coahuila.

De acuerdo con la información dada a conocer, un grupo de estudiantes presuntamente mantenía conductas constantes de acoso y hostigamiento contra otro menor, situación que no sería un hecho aislado dentro del plantel. Sin embargo, el caso tomó mayor relevancia debido a la gravedad de las lesiones que sufrió el estudiante afectado.

Según lo señalado, el menor habría sido golpeado, pateado y agredido con puñetazos, resultando incluso con una herida en la cabeza. No obstante, presuntamente no se aplicaron sanciones contra el alumno señalado como agresor.

Castillo Vázquez indicó que la madre del menor lesionado no presentó una denuncia formal, luego de que supuestamente fue persuadida por la dirección del plantel para evitar conflictos mayores. Ante ello, lamentó que el caso no haya tenido seguimiento por parte de las autoridades correspondientes.

El representante de padres de familia enfatizó que los directivos escolares tienen la responsabilidad de atender y prevenir cualquier situación de violencia dentro de las instituciones educativas, así como de garantizar la seguridad de los estudiantes.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades educativas para investigar el caso y reforzar las acciones de prevención del bullying, con el fin de evitar que hechos de este tipo escalen y pongan en riesgo la integridad de los alumnos.