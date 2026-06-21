DIF Saltillo ofrece servicios de salud gratuitos en la colonia Emiliano Zapata

Saltillo, Coah.- El alcalde Javier Díaz González destacó que, gracias a las 144 jornadas de Amor en Movimiento que el DIF Saltillo ha llevado a las áreas urbana y rural del municipio, se ha beneficiado a alrededor de 10 mil 400 saltillenses con servicios gratuitos de salud, como la entrega de lentes y aparatos auditivos, entre otros.

Al asistir a una de las jornadas en la colonia Emiliano Zapata, junto con su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el Presidente Municipal mencionó que este programa representa uno de los mayores compromisos de su administración.

"Amor en Movimiento significa cercanía, atención y solidaridad. Sin importar dónde vivan, las familias saltillenses siempre encontrarán una mano amiga en el DIF Saltillo", dijo.

El alcalde informó que, del 2025 a la fecha, en las 144 jornadas realizadas se han entregado 6 mil 499 lentes; mil 999 aparatos auditivos; 2 mil 4 servicios dentales; 635 glucómetros; y 74 baumanómetros.

"Gracias al trabajo del DIF Saltillo que encabeza mi esposa Luly y de todo su equipo, hoy podemos hablar de resultados concretos que han beneficiado a miles de saltillenses. Por eso seguiremos acercando servicios que atiendan algunas de las principales necesidades de salud de nuestra población", refirió Javier Díaz.

En la colonia Emiliano Zapata, las y los vecinos tuvieron la oportunidad de acceder de manera gratuita a los servicios de Amor en Movimiento, como exámenes de la vista para la posterior entrega de lentes y audiometrías para la entrega inmediata de aparatos auditivos.

También se ofrecieron servicios dentales, así como la entrega de glucómetros a quienes lo requieren.

Durante la jornada, en la que también estuvo presente Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo, se realizó el intercambio de cacharros por artículos de limpieza e higiene, además de cortes de cabello gratuitos y asesorías psicológicas y de salud.