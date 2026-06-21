COPARMEX Coahuila critica declaraciones de Trump sobre inseguridad

SALTILLO, COAH.- Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que aseguró que los cárteles del narcotráfico mantienen un amplio control en México y cuestionó la capacidad del Gobierno Federal para contener la violencia, deben ser atendidas con resultados concretos y no únicamente con respuestas discursivas, consideró el presidente de COPARMEX Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal.

El dirigente empresarial señaló que este tipo de señalamientos generan un impacto negativo no solo en la relación bilateral entre ambos países, sino también en la percepción internacional sobre la fortaleza de las instituciones mexicanas y las condiciones de seguridad para la inversión.

López Villarreal indicó que la administración federal enfrenta el reto de demostrar avances tangibles en el combate a la delincuencia organizada, ya que, desde la perspectiva de diversos sectores sociales y económicos, aún persiste una sensación de inseguridad en amplias regiones del país.

Aunque reconoció que en los últimos meses se han realizado algunas detenciones de integrantes de grupos criminales, sostuvo que todavía no se observan golpes de gran alcance contra las estructuras financieras y operativas de las organizaciones delictivas ni contra posibles redes de complicidad institucional.

El líder de COPARMEX destacó que Coahuila representa un ejemplo positivo en materia de seguridad gracias a la coordinación entre autoridades y sociedad civil, pero advirtió que la situación nacional continúa siendo motivo de preocupación y alimenta las críticas provenientes del extranjero.

Asimismo, consideró indispensable fortalecer las estrategias de combate al crimen organizado antes de que el gobierno estadounidense adopte medidas más severas relacionadas con el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo, o impulse acciones unilaterales que puedan tensar aún más la relación entre ambas naciones.

Finalmente, López Villarreal afirmó que la ciudadanía demanda resultados visibles en materia de seguridad y justicia, por lo que insistió en la necesidad de profundizar las investigaciones, perseguir las redes de financiamiento de los grupos criminales y sancionar a cualquier autoridad que mantenga vínculos con actividades ilícitas.