Ocupación hotelera en Saltillo se mantiene baja durante el Mundial

SALTILLO, COAH.- Aunque el Mundial de Fútbol generó expectativas positivas para el sector turístico de la Región Sureste de Coahuila, hasta el momento los beneficios proyectados en materia de ocupación hotelera y derrama económica no se han materializado en la magnitud esperada, informó el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, Enrique López Aguirre.

El representante del organismo señaló que durante la primera semana de junio los hoteles de la capital coahuilense reportaron una ocupación aproximada del 50%, mientras que la tarifa promedio se mantuvo en alrededor de mil 800 pesos por habitación por noche, cifras que podrían mantenerse durante las próximas semanas.

Explicó que gran parte de las proyecciones del sector estaban sustentadas en la posibilidad de atraer visitantes vinculados a los encuentros mundialistas celebrados en Monterrey, particularmente aquellos que enfrentaran dificultades para encontrar hospedaje en la capital de Nuevo León.

Sin embargo, comentó que el flujo adicional de turistas hacia Saltillo no se ha presentado en los niveles previstos, pese a la cercanía entre ambas ciudades y a la infraestructura hotelera disponible en la región.

López Aguirre indicó que el comportamiento del mercado turístico local está estrechamente relacionado con la demanda de hospedaje en Monterrey, donde los hoteles registran ocupaciones que oscilan entre el 58% y el 65%, con incrementos temporales durante las fechas de los partidos.

No obstante, dichos porcentajes aún no han derivado en una saturación de la oferta hotelera regiomontana, situación que habría impulsado un mayor desplazamiento de visitantes hacia Saltillo y otros municipios de la región.

A pesar de este panorama, aseguró que la infraestructura turística permanece lista para recibir una mayor afluencia de viajeros en caso de que la demanda en Monterrey aumente de manera considerable durante las siguientes etapas del evento deportivo.

El dirigente reiteró que el sector mantiene expectativas de captar visitantes conforme avance la actividad relacionada con el Mundial, aunque reconoció que hasta ahora el impacto económico esperado se encuentra por debajo de las estimaciones iniciales.