DIF Coahuila entrega manuales de mediación escolar: Liliana Salinas

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia sana, pacífica e inclusiva en los entornos educativos y comunitarios, el DIF Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Educación, el Poder Judicial del Estado y diversas instituciones, realizó la entrega de constancias y manuales de mediación para la prevención y solución pacífica de conflictos en las comunidades escolares.

La Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que estas acciones representan una inversión en el bienestar presente y futuro de las familias coahuilenses.

"Para nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, construir un Coahuila fuerte también significa fortalecer los valores, el respeto y la convivencia dentro de nuestras comunidades. La Cultura de Paz es una herramienta que transforma entornos, previene conflictos y forma ciudadanos comprometidos con el diálogo y la empatía. Desde el DIF Coahuila seguiremos impulsando estas iniciativas porque sabemos que la paz se construye todos los días desde nuestras escuelas, hogares y comunidades", expresó.

En esta ocasión se entregaron 478 Manuales Prácticos de Mediación Escolar y Comunitaria a maestras, maestros y personal administrativo que concluyeron satisfactoriamente su capacitación, además de otorgarse 19 constancias a instituciones educativas comprometidas con la implementación de la Cultura de Paz y la Mediación Escolar.

Esta estrategia tiene como propósito fomentar valores como el respeto, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, la comprensión y el diálogo, contribuyendo a la prevención y solución pacífica de conflictos en las comunidades escolares.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, recordó que la mediación escolar en Coahuila ha consolidado importantes avances gracias a la colaboración entre el Poder Judicial y la Secretaría de Educación, y posteriormente, en 2018, durante la administración municipal encabezada por el entonces alcalde Manolo Jiménez Salinas, se impulsó la estrategia "Mano Cadena", ampliando significativamente la promoción de la Cultura de Paz y dando paso a la creación del primer Manual Práctico de Mediación Escolar y Comunitaria desarrollado conjuntamente por la Secretaría de Educación y el DIF Coahuila.

Además, dijo, el Congreso del Estado incorporó a la legislación educativa la promoción de una Cultura de Paz mediante técnicas de mediación y prácticas restaurativas para la solución de conflictos en el ámbito escolar.

Actualmente, gracias al convenio firmado en 2025 entre el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación y el DIF Coahuila, se continúa fortaleciendo esta estrategia con la capacitación de funcionarios educativos, estudiantes, madres y padres de familia.

Entre los resultados alcanzados destacan 507 funcionarios capacitados en Mediación Escolar; 11 mil 774 alumnos impulsores de paz; 3 mil 556 personas sensibilizadas en Cultura de Paz y la consolidación de 17 Centros de Paz en distintas regiones de la entidad.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Coahuila reafirma su compromiso de seguir promoviendo espacios de convivencia armónica, inclusión y respeto, fortaleciendo el tejido social a través de la educación, la participación ciudadana y la construcción de una verdadera Cultura de Paz.