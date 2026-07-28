Humberto Prado advierte sobre retraso en la venta de AHMSA: Monclova

La venta de Altos Hornos de México difícilmente se concretará durante el 2026 y podría extenderse hasta 2027, esto debido a los constantes ajustes e impugnaciones que enfrenta el proceso concursal.

Lo anterior lo mencionó el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción en Monclova, Humberto Prado, quien señaló que las observaciones realizadas por la jueza a las bases de subasta demuestran que el proceso se sigue atrasando, por lo que estimó que la operación tardará varios meses en concretarse.

"(La venta de AHMSA) Se va a tardar todavía el resto del año, viendo las cosas que han pasado, los años que han transcurrido, para mí todavía va a tardar este año y parte del otro, ahorita hicieron algunas observaciones en las bases, que lo único que ocasiona es que se sigue aplazando".

El representante del sector empresarial reconoció que se esperaba una solución a este conflicto en menor tiempo, ante la importancia de la venta de la empresa para que los trabajadores puedan recibir sus finiquitos y esto a su vez permita reactivar la economía de la región Centro.

"Todos quisiéramos que esto se solucionara de una vez por todas porque es importante que los trabajadores ya tengan su dinero, si para nosotros como empresarios es molesto que el proceso se retrase, para los trabajadores es mucho más que se siga alargando este problema".

Sobre las inconformidades promovidas por Cargill y Banco Afirme dentro del proceso de subasta, el presidente de la CMIC dijo que cualquier recurso legal que retrase la definición del concurso mercantil perjudica directamente a la región Centro.

Humberto Prado insistió en que la prioridad debe ser concretar la venta de la empresa para poner fin a la incertidumbre que enfrentan los trabajadores, proveedores y empresarios y sobre todo no engañar a la gente.