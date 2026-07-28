Fiscalía investiga a Tabatha N. por fraude en Monclova

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido hasta el momento cuatro denuncias formales en la Región Centro contra Tabatha N., conocida en redes sociales como 'Lady Tandas', por un presunto fraude relacionado con esquemas de ahorro.

El delegado regional de la FGE, Everardo Lazo Chapa, informó que el Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación y que, por el momento, no puede proporcionar mayores detalles debido al desarrollo de las diligencias.

El caso cobró relevancia luego de que, a través de redes sociales, diversas personas señalaron haber sido afectadas por Tabatha N.. De acuerdo con los señalamientos públicos, alrededor de 30 personas habrían resultado perjudicadas.

Las presuntas víctimas aseguran que el monto total del dinero que no les fue reintegrado asciende a 3.2 millones de pesos, recursos que habrían entregado tras confiar en la organización de tandas.

Entre las personas que podrían formalizar una denuncia se encuentra la comerciante Fernanda Izaguirre, quien previamente hizo pública la situación mediante redes sociales y expuso los presuntos hechos que afectan a decenas de familias de Monclova.

En días pasados, un abogado de la localidad manifestó que buscará que la autoridad judicial libere a la brevedad una orden de aprehensión contra la denunciada. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre la solicitud o emisión de algún mandamiento judicial relacionado con este caso.

La investigación permanece en curso y las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que más personas acudan a presentar denuncias conforme avance el proceso.