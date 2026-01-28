Quinto aniversario del obispo: actividades en la Parroquia Santiago Apóstol de Monclova

Con el objetivo de mejorar la atención a la comunidad y fortalecer su equipo de trabajo, la Parroquia Santiago Apóstol inició formalmente los trabajos de rehabilitación en el área de anexos del recinto. El Padre Néstor Martínez informó que estas labores se centran primordialmente en la adecuación de una nueva oficina para el Padre Isaac, quien se integró al cuerpo sacerdotal a finales del año pasado, garantizando así un espacio digno y privado para las entrevistas y el acompañamiento de los fieles.

Las obras actuales consisten en el mantenimiento correctivo de espacios que presentaban deterioro por el paso del tiempo, incluyendo la aplicación de pintura, renovación del cableado eléctrico y la instalación de muros de tablaroca para reparar superficies dañadas. Martínez aclaró que, por el momento, no se contempla una remodelación integral del edificio histórico, ya que una intervención de tal magnitud requeriría de un "proyecto maestro" avalado por las autoridades eclesiásticas y civiles, específicamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Un punto clave de esta iniciativa es que se está financiando exclusivamente con recursos propios de la parroquia. El sacerdote destacó que han optado por la prudencia en cuanto a campañas de recaudación masivas, mostrando empatía ante la crisis económica que afecta a un sector considerable de la población en Monclova, particularmente a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA). "No queremos ser imprudentes lanzando campañas en una situación difícil para nuestra gente", señaló el párroco.

Finalmente, la comunidad está invitada a las actividades especiales que se llevarán a cabo este jueves en el marco del quinto aniversario de la llegada del obispo a la diócesis. La jornada comenzará a las 11:00 horas con una Hora Santa de oración especial, seguida de una misa solemne al mediodía en la misma Parroquia Santiago Apóstol. Estas celebraciones marcan un momento de unidad y renovación tanto espiritual como de infraestructura para la comunidad católica local.