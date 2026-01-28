Trabajadores mantienen manifestación en CDMX

Integrantes de ex obreros del Grupo Defensa Laboral confirmaron que la manifestación en la Ciudad de México se mantendrá por tiempo indefinido.

Los trabajadores, que llevan tres años enfrentando una severa crisis laboral, aseguran que no se retirarán hasta ser recibidos personalmente por la Presidenta de la República.

En entrevista desde la plaza principal de Monclova, José Luis Morales Escobedo, integrante de la mesa directiva, informó que el contingente se ha dividido: una parte permanece en la capital del país y la otra mantiene la guardia en la región centro de Coahuila.

A pesar de que en los últimos dos días los manifestantes en la CDMX han sido atendidos por representantes de la Secretaría del Trabajo y el titular del Seguro Social, Morales enfatizó que esa no es la meta principal del movimiento.

"La finalidad es entablar el diálogo con la Presidenta de la República. Los compañeros van a seguir al pendiente hasta en tanto no obtengan una respuesta de ella", afirmó Morales Escobedo.

Los trabajadores denuncian que han soportado condiciones extremas, incluyendo hambre y un clima adverso, como una muestra de la desesperación ante un conflicto que afecta no solo a Monclova, sino también a comunidades como Castaños, San Buenaventura, Frontera y la Región Carbonífera.

A la movilización se han sumado pensionados que denuncian recibir pagos de apenas 3,000 pesos mensuales, cifra que calificaron como "miserable". El Grupo Defensa Laboral señaló que la unión entre obreros activos y exobreros es fundamental para buscar una solución integral a la problemática que aqueja a miles de familias.

Ante los rumores de una posible visita de la mandataria a la zona de Pasteros de Conchos el próximo 19 de este mes, la dirigencia sindical se mantiene expectante, aunque aclararon que hasta el momento no cuentan con una confirmación oficial.

Por último, se informó que han mantenido reuniones locales con comisionados como Armando Rico Almanza, con el fin de revisar temas pendientes con el Seguro Social y mantener informada a la base trabajadora sobre los avances legales y administrativos de su lucha.