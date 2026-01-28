INAH niega permisos para baile disco en Museo Coahuila y Texas

Rechazan permisos a promotores del J&G para la realización de un baile de música disco de las décadas de los 70, 80 y 90 en el inmueble histórico del Museo Coahuila y Texas, que estaba programado para el próximo 21 de marzo, ya que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se encuentra realizando trabajos de mantenimiento en el inmueble.

La negativa se fundamentó en que el edificio se encuentra actualmente en proceso de mantenimiento y rehabilitación, trabajos que podrían extenderse hasta la fecha prevista para el evento, además de tratarse de un inmueble catalogado como patrimonio histórico, por lo que se deben extremar medidas de conservación.

A principios de año, el tema se volvió mediático, luego de que trascendiera la intención de convertir por una sola vez el museo en una discoteca, pese a que anteriormente se han autorizado eventos sociales como bodas en el recinto.

El concepto denominado "JForever" pretendía rescatar la esencia de la convivencia social a través de un recorrido musical por las décadas de los 70, 80 y 90, evocando la época dorada de la música disco en Monclova y la región, inspirado en la histórica discoteca J&G, que operó durante años en el municipio.

El tema también fue abordado a inicios de año durante una sesión de Cabildo, donde algunos regidores manifestaron su preocupación por el uso del museo como sede del evento, al tratarse de patrimonio cultural, además de cuestionar los costos de renta y la autorización de los permisos.

En su momento, se aclaró que la solicitud aún se encontraba en análisis y que no existía autorización definitiva.

Fue hasta este miércoles cuando se confirmó oficialmente que los permisos no fueron aprobados, al detectarse ciertos deterioros en el inmueble derivados de eventos anteriores, así como por la necesidad de concluir los trabajos de mantenimiento en curso.

Cabe señalar que los promotores informaron que el proyecto contaba con el respaldo de la Dirección de Arte y Cultura, así como con los permisos municipales correspondientes; sin embargo, la autorización del INAH resultó determinante para frenar la realización del evento en dicho recinto histórico.