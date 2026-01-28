Margarita Rubí muestra avances en su recuperación

Con una sonrisa amplia y un ánimo que contagia esperanza, la pequeña Margarita Rubí dio una muestra clara de su recuperación al aparecer en un video compartido por su madre, donde se le observa fuera del hospital, realizando un recorrido al aire libre y disfrutando del entorno.

A tan solo unas semanas de haber llegado a la clínica Shriners Children´s, en Sacramento, California, se ve una gran recuperación en la pequeña de año y meses, quien muestra un buen semblante, activa y con una notable mejoría, reflejo del avance que ha tenido tras el tratamiento médico especializado que recibe por las quemaduras que sufrió.

Para su madre, Mónica Abigail Romero, este momento representa un respiro después de semanas marcadas por la incertidumbre, el miedo y la constante preocupación por la salud de su hija. Verla caminar, convivir y salir del entorno hospitalario, aunque sea de manera temporal, ha sido motivo de profunda emoción. "Verla así, con ganas, caminando y contenta, nos llena el corazón", ha expresado tras compartir los avances de Margarita, quien continúa bajo supervisión médica, pero con una evolución que ha superado las expectativas iniciales.

El video muestra a la menor en plena recuperación, evidenciando no solo la respuesta positiva a los injertos y tratamientos, sino también su fortaleza y espíritu, elementos que han sido clave en este proceso.

La salida al aire libre forma parte de su rehabilitación y adaptación paulatina a la rutina, siempre acompañada del personal médico y de su madre.

A tan solo semanas de su ingreso a la clínica en Sacramento, la imagen de Margarita fuera del hospital contrasta con los momentos críticos vividos al inicio de su atención médica, y se convierte en un símbolo de esperanza para su familia y para la comunidad que se ha mantenido pendiente de su evolución.

La recuperación de Margarita continúa, pero escenas como esta confirman que el camino, aunque largo, avanza con pasos firmes y llenos de vida.