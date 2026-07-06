Cabalgata de la Feria San Buenaventura se realizará en julio

San Buenaventura, Coahuila.- La tradicional Cabalgata de la Feria San Buenaventura 2026 se realizará los días 10 y 11 de julio, con la participación de jinetes de la región, visitantes y asociaciones ecuestres, en uno de los eventos más representativos de la Feria de San Buenaventura, edición LXXXI.

El Comité Organizador de Eventos Ecuestres y el Comité Central de la Feria convocaron a cabalgantes de toda la región a sumarse al recorrido, que cada año reúne a cientos de participantes y visitantes para preservar las tradiciones ecuestres y la cultura vaquera del municipio.

El primer contingente partirá el viernes 10 de julio, a las 16:00 horas, del ejido San Lorenzo con destino al ejido Sombrerete, donde los participantes pernoctarán. La cabalgata continuará el sábado 11 de julio, a las 11:00 horas, con salida del ejido Sombrerete hacia las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de San Buenaventura, sede de la recepción oficial de los cabalgantes.

Los organizadores informaron que habrá salida de trailas desde el ejido San Francisco para facilitar el traslado de los caballos. Asimismo, indicaron que, por motivos de seguridad, no se permitirá la circulación de vehículos RZR, recreativos ni cuatrimotos dentro del contingente.

Por su parte, la Presidencia Municipal, a través de la Dirección de Vialidad y Transporte, anunció el cierre de la carretera a los ejidos a partir de las 10:00 horas del sábado, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones y atender las indicaciones del personal de vialidad.

La Cabalgata de la Feria San Buenaventura es un evento de carácter familiar que reúne a cuadras de caballos, asociaciones ecuestres y aficionados a las tradiciones del campo, fortaleciendo la identidad y las costumbres del municipio.

Bajo el lema "Orgullo y Tradición", San Buenaventura recibirá a cientos de visitantes durante la Feria San Buenaventura 2026, edición LXXXI, en una celebración que promueve la convivencia entre familias y la preservación de las tradiciones locales.