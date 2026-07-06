Hugo Lozano garantiza acceso a educación básica en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Aunque el periodo ordinario de preinscripciones se desarrolla durante febrero, la Secretaría de Educación de Coahuila continuará recibiendo a estudiantes que no realizaron ese trámite, con el propósito de garantizar que ningún menor quede sin acceso a la educación básica al inicio del próximo ciclo escolar.

Así lo informó el subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez, quien explicó que cada año se presentan casos de alumnos que, por distintas circunstancias, no participaron en el proceso de preregistro o dejaron inconcluso su trámite de inscripción.

El funcionario señaló que esta situación forma parte del comportamiento habitual del sistema educativo, por lo que la dependencia mantiene una planeación permanente para responder a la demanda de espacios y evitar carencias de mobiliario, útiles escolares y demás recursos necesarios en los planteles.

"Hay etapas de preinscripción que se dan durante el mes de febrero, que es la más conocida; sin embargo, siempre al inicio del ciclo escolar llegan alumnos que no se registraron, que no se preregistraron y que no hicieron ningún proceso, y tenemos que ofrecerles el servicio", indicó.

Explicó que, además de la matrícula prevista, factores como la migración interna y la población flotante modifican la demanda de espacios escolares entre las diferentes regiones de Coahuila, lo que obliga a realizar ajustes constantes en la asignación de recursos.

Lozano Sánchez afirmó que el objetivo es mantener una adecuada organización para que las escuelas cuenten con el equipamiento e insumos suficientes durante el arranque del ciclo escolar.

"Lo que queremos hacer es la mejor organización para que no tengamos ninguna falta de mobiliario, de útiles escolares y de todos los recursos que se requieren", expresó.

Precisó que los estudiantes que solicitan su ingreso fuera del periodo oficial de preinscripciones son incorporados conforme a la disponibilidad de cada plantel.

Reconoció que existen escuelas con alta demanda donde ya no es posible ofrecer nuevos lugares. En esos casos, la Secretaría de Educación canaliza a los alumnos hacia otras instituciones con capacidad instalada para asegurar su incorporación al sistema educativo.

"Hay escuelas de muy alta demanda que buscan la gran mayoría de los papás y a veces no tenemos la oportunidad de ofrecerles el servicio ahí. Los redireccionamos a una segunda o tercera opción para que puedan tener el espacio y se les brinde el servicio educativo", señaló.

El subsecretario añadió que la dependencia revisa de manera permanente la disponibilidad de grupos y aulas para atender a los estudiantes que llegan fuera de los plazos establecidos y garantizar que todos tengan acceso a la educación básica.