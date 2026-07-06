Fiscalía reanuda búsqueda de Dayana García en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas reactivó los protocolos de búsqueda para localizar a Dayana Estefanía García de la Rosa, de 17 años de edad, quien fue vista por última vez el 3 de julio de 2026 en Saltillo.

De acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares, la adolescente salió de su domicilio ese día y desde entonces se perdió toda comunicación con ella, por lo que su paradero permanece desconocido.

La dependencia emitió una nueva ficha de búsqueda para solicitar el apoyo de la ciudadanía, al tratarse de un caso que ya registra antecedentes. Dayana ha sido reportada como desaparecida en ocasiones previas y, posteriormente, ha utilizado sus redes sociales para informar que se encontraba a salvo.

En esas publicaciones, la joven ha sostenido que decidió abandonar su hogar al denunciar presunto acoso por parte de la pareja de su madre. Incluso, tras la difusión de la ficha más reciente, comentó en la publicación oficial de la Fiscalía que se encontraba bien y en un lugar seguro.

Pese a ello, el reporte de desaparición continúa vigente mientras las autoridades verifican oficialmente su localización y el estado en que se encuentra.

Uno de los primeros reportes por su desaparición se registró en diciembre de 2024, cuando tenía 15 años. Más tarde, en junio de 2026, al ser reportada nuevamente, publicó un mensaje en Facebook en el que señaló:

"Hola, yo soy Dayana García, hija de Berenice García, quiero informar que ya he sido notificada de la Alerta Amber debido a mi supuesta desaparición. Es necesario que se sepa que estoy en un lugar seguro y que la pareja de mi mamá es un acosador sexual hacia mi persona, motivo por el cual me vi en la obligación de huir de mi propio hogar".

La ficha vigente describe a Dayana como una joven de 1.57 metros de estatura y aproximadamente 60 kilogramos de peso, con cabello lacio castaño oscuro con tonalidad cobriza y sin señas particulares visibles.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, chamarra de mezclilla y tenis blancos.

La Fiscalía pidió a la población comunicarse al 911 o al teléfono (844) 438-07-00 en caso de contar con información que contribuya a su localización.