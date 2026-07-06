Autoridades investigan hallazgo de cuerpo en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Autoridades estatales investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre localizado la mañana de este lunes en el relleno sanitario de Saltillo, sobre la carretera a Torreón.

Al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el procesamiento de la escena y las primeras diligencias para recabar indicios.

De acuerdo con información preliminar, la víctima tendría entre 30 y 35 años de edad; sin embargo, el avanzado estado de descomposición impidió su identificación inmediata.

Tras concluir las labores periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicarán estudios para determinar la causa de muerte y establecer su identidad.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación y continúa con las indagatorias para esclarecer cómo llegó el cuerpo al sitio.