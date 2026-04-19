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Coahuila

Cabalgata y actividades marcan el aniversario del Ejido San Lorenzo en San Buenaventura

La cabalgata, un evento tradicional, reunió a familias y jinetes en San Buenaventura.

Por Staff / La Voz - 19 abril, 2026 - 08:12 a.m.
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      San Buenaventura, Coah.– En un ambiente de tradición y muy familiar, habitantes del Ejido San Lorenzo celebraron su 91 aniversario con una cabalgata y diversas actividades programadas durante el día.

      El alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa Niria Isabel Ayala, participó en la cabalgata junto a decenas de jinetes y familias que se sumaron a esta festividad, de las tradiciones más representativas del campo y la identidad del ejido.

       

      La cabalgata dio inicio a las 11:00 de la mañana, partiendo del Ejido Sardinas con rumbo al Ejido San Lorenzo, donde posteriormente se llevaron a cabo las actividades conmemorativas organizadas por la comunidad.

      El comisariado ejidal, Rumaldo Martínez Navarro, agradeció la participación de autoridades municipales y de los cabalgantes que cada año se suman a la celebración, fortaleciendo la unión entre las familias quienes ofrecieron a los asistentes la comida a la 1:00 de la tarde.

       

      No podía faltar entre las mujeres mayores la jugada de lotería a las 3:00 p.m., para niños y jóvenes el rodeo a las 4:00 p.m. y por la noche el baile popular con música en vivo.

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