Cabalgata y actividades marcan el aniversario del Ejido San Lorenzo en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– En un ambiente de tradición y muy familiar, habitantes del Ejido San Lorenzo celebraron su 91 aniversario con una cabalgata y diversas actividades programadas durante el día.

El alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa Niria Isabel Ayala, participó en la cabalgata junto a decenas de jinetes y familias que se sumaron a esta festividad, de las tradiciones más representativas del campo y la identidad del ejido.

La cabalgata dio inicio a las 11:00 de la mañana, partiendo del Ejido Sardinas con rumbo al Ejido San Lorenzo, donde posteriormente se llevaron a cabo las actividades conmemorativas organizadas por la comunidad.

El comisariado ejidal, Rumaldo Martínez Navarro, agradeció la participación de autoridades municipales y de los cabalgantes que cada año se suman a la celebración, fortaleciendo la unión entre las familias quienes ofrecieron a los asistentes la comida a la 1:00 de la tarde.

No podía faltar entre las mujeres mayores la jugada de lotería a las 3:00 p.m., para niños y jóvenes el rodeo a las 4:00 p.m. y por la noche el baile popular con música en vivo.