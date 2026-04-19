Cursos de cocina en San Buenaventura impulsan el emprendimiento

San Buenaventura, Coah. – El Ayuntamiento de San Buenaventura continúa fortaleciendo la capacitación y el emprendimiento de los habitantes mediante cursos enfocados al desarrollo de habilidades productivas.

El alcalde Javier Flores Rodríguez asistió a la demostración y clausura de los cursos de cocina mexicana e internacional, impartidos por el chef César Sánchez, instructor del ICATEC, donde las y los participantes presentaron diversos platillos elaborados durante su proceso de aprendizaje.

Este programa forma parte de la política pública impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de brindar herramientas a familias emprendedoras y jóvenes interesados en invertir en conocimientos y habilidades, en coordinación con Mejora Coahuila e ICATEC.

Desde la Dirección de Fomento Económico, a cargo de Rolando Ariel Salas Hernández, se trabaja de manera coordinada con instructores del ICATEC, la Secretaría del Trabajo y el programa Mejora Coahuila, promoviendo capacitaciones que permitan a la ciudadanía iniciar o fortalecer sus proyectos productivos.

Durante la muestra gastronómica, los alumnos presentaron platillos de alta demanda comercial como pizzas, cortes, empanadas de atún, salsas y combinaciones de frutas con verduras, destacando la creatividad y el aprendizaje adquirido.