Fallece Mario Castro, biólogo y maestro en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- El biólogo y maestro Mario Castro Ríos falleció, generando consternación entre exalumnos, colegas y ciudadanos que reconocieron su trayectoria en el servicio público y la docencia.

Castro Ríos se desempeñó en dos ocasiones como director de Ecología en el municipio de Ciudad Frontera, durante las administraciones de Rogelio Ramos y Florencia Siller Linaje, además de haber ocupado el mismo cargo en el periodo de Esteban Martínez. Desde esa responsabilidad, impulsó acciones enfocadas en la protección del medio ambiente, así como en el ordenamiento ecológico de la ciudad.

En el ámbito educativo, fue ampliamente recordado como maestro de Biología en la Preparatoria 24, donde formó a generaciones de estudiantes que hoy lamentan su partida. Exalumnos y amigos lo describieron como un excelente docente, comprometido con la enseñanza y cercano a sus alumnos.

Durante los últimos años, problemas de salud lo mantuvieron alejado de la vida pública y política; sin embargo, su legado profesional y humano permanece entre quienes destacan su vocación de servicio y su contribución tanto en la educación como en el cuidado ambiental.

Diversos sectores de la comunidad expresaron sus condolencias, resaltando la huella que dejó en Ciudad Frontera a través de su trabajo responsable y su compromiso con el entorno.