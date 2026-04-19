Víctor Leija encabeza reunión para atender familias en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah.

Con la finalidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y atender de manera integral las problemáticas que impactan a las familias, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó la reunión del Consejo Ciudadano para la Atención de las Familias, en la que se establecieron diversas estrategias conjuntas enfocadas en la prevención y el bienestar social.

Durante el encuentro participaron autoridades municipales y regionales del DIF, PRONNIF, Seguridad Pública, la Instancia de la Mujer y la Visitaduría de los Derechos Humanos, quienes sumaron esfuerzos para analizar las principales situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes en el municipio.

En la mesa de trabajo se expuso la problemática relacionada con menores de edad que incurren en faltas administrativas, así como aquellos que permanecen en la vía pública a altas horas de la noche sin justificación o sin la supervisión de sus padres o tutores. Ante este escenario, se destacó la necesidad de establecer un sustento jurídico sólido que permita implementar medidas preventivas eficaces, garantizando en todo momento la protección el bienestar de la niñez.

En su intervención, el Presidente Municipal subrayó que la coordinación institucional es clave para generar resultados reales en beneficio de las familias, destacando que ningún esfuerzo aislado será suficiente para atender este tipo de situaciones.

"Cuando trabajamos de manera conjunta, con comunicación constante y objetivos claros, logramos avanzar en la construcción de soluciones que realmente impactan en la vida de nuestra gente", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega reiteró que su administración tiene como prioridad impulsar acciones preventivas que fortalezcan el tejido social, evitando que las problemáticas escalen y generando entornos más seguros para las nuevas generaciones.

Las distintas instancias coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente, reforzando los canales de comunicación y diseñando estrategias que prioricen la prevención, la orientación familiar y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, se acordó dar seguimiento puntual a estas mesas de trabajo, con el objetivo de consolidar acciones concretas que atiendan esta problemática y contribuyan a la construcción de entornos más seguros y armónicos para las familias de Cuatro Ciénegas.