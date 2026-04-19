Frontera se prepara para la Feria de la Primavera 2026

FRONTERA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Frontera confirmó que todo se encuentra listo para el arranque de la tradicional Feria de la Primavera 2026, evento que busca reunir a las familias en un ambiente de sano esparcimiento, cultura y entretenimiento.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que el próximo 23 de abril será una fecha clave, ya que se llevará a cabo la presentación oficial y coronación de la nueva reina, acto que marcará el inicio formal de las festividades.

Además del evento inaugural, la feria contará con una cartelera artística variada, juegos mecánicos y exposiciones culturales, con el objetivo de fortalecer la identidad del municipio y atraer tanto a visitantes locales como de la región.

Dentro del programa artístico destacan presentaciones como Los Rieleros del Norte el 24 de abril, seguido de Marco Marroquín el 25 y los Iniciadores CH de B el 26. Para el 27 de abril, la Banda Kañón llevará el ambiente sinaloense, mientras que el 28 se presentará Tropicalísimo Apache con su característico ritmo tropical.

El calendario continúa el 29 de abril con los Comisarios del Norte y el 30 con Norteños de Ojinaga. Posteriormente, Tropa Estrella se presentará el 1 de mayo y Chon Arauza el 2, para cerrar el 3 de mayo con un espectáculo de rodeo profesional a cargo del Rancho La Viga.

Autoridades municipales destacaron que durante toda la feria se implementarán operativos de seguridad para garantizar la tranquilidad de los asistentes, además de que se espera una importante derrama económica derivada del comercio y el turismo regional.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a consultar el calendario completo de actividades a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento, donde se darán a conocer horarios y detalles de cada evento.