Renuncian regidores del PT en Frontera; rechazan candidatura de Tony Flores

Regidores identificados con el Partido del Trabajo en el municipio de Frontera presentaron su renuncia a dicho instituto político, argumentando que el rumbo que ha tomado el partido ya no representa sus ideales ni las causas con las que originalmente se identificaban.

De acuerdo con versiones difundidas en medios de la Región Centro, los ahora exintegrantes del PT señalaron que uno de los factores que detonó su salida fue la candidatura impulsada alrededor de tony flores, con la cual dijeron no coincidir política ni moralmente.

En sus posicionamientos públicos, señalaron que decidieron apartarse del partido por congruencia personal y política, al considerar que el proyecto actual se ha alejado de las bases y principios que originalmente representaba el PT.

Las renuncias se registran en medio de un contexto de tensión política en la Región Carbonífera y Centro del estado, donde la figura de tony flores ha generado controversia y divisiones incluso al interior de fuerzas aliadas.

Los exregidores también hicieron referencia a la inconformidad que existe entre militantes y simpatizantes por las decisiones tomadas desde las dirigencias partidistas, particularmente en torno a candidaturas y acuerdos políticos recientes.

En el ambiente político regional, además, continúan circulando distintos señalamientos y versiones relacionados con la postulación de tony flores, entre ellos acusaciones públicas donde se asegura que la candidatura habría sido negociada por varios millones de pesos, tema que ha generado debate y críticas dentro y fuera del propio partido.