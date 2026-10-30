Frontera: avance financiero y cuenta pública aprobados por unanimidad

Por unanimidad, el Cabildo de Frontera aprobó el avance financiero correspondiente a septiembre y la cuenta pública trimestral, luego de revisar la documentación presentada por la Tesorería Municipal.

Daniel López Gaytán, secretario del Ayuntamiento, informó que ambos informes fueron incluidos en la convocatoria de la sesión y acompañados de los documentos financieros correspondientes para su análisis por parte de los regidores.

Señaló que la aprobación refleja el manejo transparente de los recursos municipales, así como la supervisión que mantiene la alcaldesa Sari Pérez sobre los ingresos y egresos de la administración.

Explicó que la planeación financiera contempla un control de los gastos, particularmente en festividades y eventos, con el propósito de evitar erogaciones innecesarias y conservar recursos que puedan destinarse a obras y acciones en beneficio de la población.

La aprobación del Cabildo refleja el manejo transparente de los recursos municipales.

Entre las prioridades mencionó los trabajos de recarpeteo y sustitución de tuberías, obras que han permitido atender problemas de drenaje y suministro de agua en distintos sectores del municipio.

López Gaytán indicó que la administración busca cerrar el trimestre y el ejercicio anual con finanzas sanas, mediante la aplicación responsable de las participaciones estatales y federales, así como de los ingresos propios.

Se priorizan obras de recarpeteo y sustitución de tuberías en Frontera.

Agregó que también se mantienen estrategias de incentivos y condonaciones parciales en contribuciones municipales para facilitar que los ciudadanos regularicen la situación de sus bienes inmuebles y se mantengan al corriente en sus pagos.

El funcionario sostuvo que el objetivo es que los recursos públicos se traduzcan en beneficios directos para la ciudadanía, mediante obras, servicios y facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.