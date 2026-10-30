Ejidos La Cruz: Alcaldesa atenderá denuncias de acoso a trabajadoras

Tras los reportes sobre una camioneta que presuntamente sigue a trabajadoras de los ejidos La Cruz y 8 de Enero, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú anunció que solicitará al director de Seguridad Pública revisar la situación y reforzar la vigilancia.

La edil señaló que hasta el momento no ha recibido un reporte oficial sobre estos hechos, pero aseguró que atenderá el señalamiento y verificará la información que circula en redes sociales.

Explicó que pedirá a Seguridad Pública revisar lo ocurrido, particularmente porque los incidentes habrían sucedido durante los horarios de entrada y salida de las trabajadoras, incluso por la noche.

Pérez Cantú indicó que los ejidos cuentan con Policía Ejidal, por lo que también solicitará verificar las condiciones de vigilancia en esos sectores.

Asimismo, pidió a las posibles afectadas presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades para que reciban atención inmediata y se puedan tomar las medidas necesarias.

La alcaldesa agregó que, durante las reuniones que mantiene el Ayuntamiento con habitantes de las comunidades rurales, las principales solicitudes han estado relacionadas con limpieza de terrenos, suministro de agua y servicios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Señaló que estos encuentros continúan los fines de semana, con la participación de Raúl Cárdenas Leija, director de Fomento Agropecuario, para dar seguimiento a las necesidades de los ejidos.

Entre las acciones pendientes mencionó la limpieza de espacios deportivos y la instalación de un portón, trabajos que se retomarán después del día 2.