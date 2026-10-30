Frontera: Sara Irma Pérez Cantú anuncia obras por 10 millones de pesos

El Ayuntamiento de Frontera tiene pendientes por ejercer alrededor de 10 millones de pesos en cinco obras, cuyos trabajos ya comenzaron y deberán concluir antes de finalizar diciembre, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La edil señaló que la administración municipal trabaja a marchas forzadas para terminar los proyectos durante el presente año y cumplir con el programa de inversión previsto para el municipio.

Detalló que, además de los aproximadamente 11 millones de pesos invertidos por SIMAS en Frontera, el Ayuntamiento contempla otros 10 millones de recursos municipales, lo que representa una inversión conjunta cercana a los 21 millones de pesos.

Pérez Cantú indicó que ya se trabaja en la planeación de las obras para el próximo año, cuyo presupuesto de inversión sería similar al de 2026, aunque podría ajustarse de acuerdo con las necesidades que plantee la ciudadanía.

En cuanto al servicio de agua potable, reconoció que una de las principales problemáticas son las fugas ocasionadas por tuberías que se encuentran expuestas, particularmente en sectores como la colonia Diana Laura.

Explicó que el contacto con los ciudadanos ha permitido atender los reportes con mayor rapidez, ya que cuando detectan una fuga la notifican al Ayuntamiento y SIMAS acude para realizar las reparaciones correspondientes.

La alcaldesa destacó que la coordinación entre el municipio y el organismo operador ha permitido avanzar en la atención de los problemas de suministro y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.