Empleos en San Buenaventura: 50 nuevos negocios abren sus puertas este año

Alrededor de 50 pequeños negocios han abierto sus puertas durante este año en San Buenaventura, generando empleos y ampliando la oferta comercial del municipio, informó Rolando Salas Hernández, responsable de Fomento Económico.

El funcionario destacó que tan solo el día anterior fueron inaugurados dos establecimientos del giro gastronómico, lo que representa nuevas oportunidades de empleo y movimiento económico para las familias del municipio.

Señaló que el Ayuntamiento mantiene el respaldo a emprendedores y pequeños comerciantes, por instrucciones del alcalde Javier Flores, con el propósito de facilitar la apertura de negocios y fortalecer la economía local.

Salas Hernández indicó que también mantienen comunicación y seguimiento con los establecimientos que han iniciado operaciones, con resultados favorables, pues un porcentaje importante ha logrado mantenerse pese a las dificultades que enfrenta un negocio durante sus primeros meses.

Agregó que cada vez más personas se interesan en emprender, lo que también se refleja en las actividades culturales y comerciales organizadas en el municipio.

Como ejemplo, mencionó que durante los eventos realizados esta semana participaron más de 40 artesanos y comerciantes ambulantes, quienes reportaron buenas ventas.

Además, informó que se han incorporado más de 15 nuevos emprendedores a los grupos de comerciantes que participan en las distintas actividades municipales.

El responsable de Fomento Económico invitó a quienes tengan interés en iniciar un negocio a acercarse al Ayuntamiento para recibir orientación y apoyo.