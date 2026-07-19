Habitantes de Satélite Norte denuncian tala de árboles: Coahuila

SALTILLO, COAH. - Habitantes del primer sector de la colonia Satélite Norte denunciaron la presunta tala de árboles en un predio donde se instalarán juegos mecánicos con motivo de la fiesta patronal de la iglesia de Jesús de Nazareth, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades ambientales.

De acuerdo con los vecinos, el predio se ubica frente a un hotel y en la esquina de una empresa de alimentos, sitio donde tradicionalmente se colocan las atracciones durante la celebración religiosa.

Los denunciantes señalaron que el personal encargado de instalar los juegos mecánicos comenzó a cortar árboles para ampliar el espacio destinado a las atracciones que operarán durante las festividades programadas para este sábado y domingo.

Afirmaron que solicitaron en repetidas ocasiones al personal responsable evitar el corte del arbolado; sin embargo, aseguraron que sus peticiones no fueron atendidas y que los trabajos continuaron.

Asimismo, expresaron su preocupación por la presunta falta de supervisión de las autoridades competentes y del comité organizador de la festividad, al considerar que no se han implementado medidas para proteger los árboles del área.

Los habitantes hicieron un llamado a las dependencias de Ecología y Medio Ambiente para que acudan al lugar, verifiquen la situación y dialoguen con los responsables de la instalación de los juegos mecánicos, con el propósito de prevenir un mayor impacto ambiental.

Los vecinos señalaron que los árboles representan un patrimonio ambiental para la colonia debido al tiempo que requieren para alcanzar su desarrollo, por lo que solicitaron privilegiar su conservación durante la organización de los festejos patronales.