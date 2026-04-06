Sin accionar los Puntos Violeta en Monclova

Para fortalecer la seguridad de las mujeres, se capacita sobre el uso del "Punto Violeta", una herramienta integrada en la nueva aplicación de seguridad "Coahuila Centro".

La directora de Policía Violeta, María José Ballesteros, informó que hasta el momento ninguna usuaria ha activado esta función por alguna situación de riesgo, aunque destacó que ya se trabaja en la difusión y enseñanza de su uso.

Explicó que el "Punto Violeta" está diseñado para que cualquier mujer que se sienta en peligro pueda solicitar ayuda de manera inmediata y sencilla. "Es un punto violeta para todas las mujeres que en algún momento se sientan en situación de riesgo y pueden activarlo de manera muy fácil; se encuentra en la aplicación lanzada en días pasados", señaló.

Detalló que la aplicación actualmente opera como un modelo piloto, por lo que aún no está disponible para toda la ciudadanía, sin embargo, se están realizando capacitaciones para ampliar su uso en el corto plazo. "La aplicación es un modelo piloto, aún no la tiene toda la ciudadanía; estaremos dando capacitaciones para que puedan usarla, realmente es muy fácil y lo tenemos al alcance de toda la ciudad", indicó.

Ballesteros resaltó que una de las principales ventajas de esta herramienta es que permite compartir la ubicación en tiempo real al momento de ser activada, lo que facilita una respuesta más rápida por parte de las autoridades. "Está muy completa la aplicación; al momento que se requiera, la ciudadana activa el punto violeta y hace su localización en tiempo real, así podemos acudir más rápido al servicio", puntualizó.

Finalmente, reiteró el llamado a las mujeres a informarse y participar en las capacitaciones, con el fin de contar con esta herramienta preventiva que busca salvaguardar su integridad en situaciones de riesgo.