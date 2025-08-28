Callejoneada y música en honor a adultos mayores en Cuatro Ciénegas

Con una alegre callejoneada, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal concluyó los festejos del Mes del Adulto Mayor, celebrando con música, tradición y entusiasmo a quienes son parte fundamental de la grandeza de Cuatro Ciénegas.

La actividad fue organizada por la titular del DIF Municipal, Leticia Medina, con el apoyo del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, con el propósito de cerrar en grande las celebraciones que durante varias semanas se realizaron en honor a los adultos mayores, promoviendo momentos de convivencia, diversión y reconocimiento.

A lo largo de varios días, el DIF Municipal llevó a cabo diferentes actividades como convivencias, paseos, actividades recreativas y encuentros llenos de alegría, con el objetivo de brindar espacios de integración y celebración para las y los adultos mayores.

La callejoneada inició en el conocido Callejón de Guevara y recorrió distintas calles del Pueblo Mágico, donde a su paso los participantes contagiaron su alegría a las familias que se sumaban al trayecto. El recorrido concluyó en la explanada de la Presidencia Municipal, donde una agrupación musical amenizó la velada con un ambiente festivo.

En su mensaje, Leticia Medina destacó la importancia de reconocer a los adultos mayores, no solo por su legado de esfuerzo y sabiduría, sino también por su papel como pilares en las familias y en la sociedad.

"Con estas y otras actividades buscamos que nuestros adultos mayores se sientan valorados, respetados y queridos, porque son ejemplo de vida y parte esencial de nuestra comunidad", expresó la titular del DIF.

Asimismo, Medina destacó que desde el DIF se continuará trabajando en programas y acciones que fortalezcan la atención a este sector, tanto en lo social como en lo emocional.

"Estamos comprometidos en brindarles actividades que alimenten el alma, que los integren y que les hagan sentir que siguen siendo parte activa de nuestro municipio. Nuestro cariño y respeto hacia ellos es permanente", finalizó.

Con estas acciones, el DIF Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de trabajar en favor del bienestar de este sector, fortaleciendo los valores de respeto, gratitud y cuidado hacia quienes han contribuido a construir la historia de la comunidad.