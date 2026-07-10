El alcalde Javier Flores celebra la Callejoneada en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con música, baile y un ambiente familiar, la tradicional Callejoneada de Feria 2026 reunió a familias, visitantes y autoridades en un recorrido por las principales calles de San Buenaventura, como parte de las Fiestas Patronales del 14 de Julio.

La celebración estuvo encabezada por la Reina de la Feria, María Fernanda Palos, acompañada por la princesa Marifer, la duquesa Melanie y Flor del Ejido, Nahomi, quienes convivieron con los asistentes durante el recorrido amenizado por la tambora.

El alcalde Javier Flores Rodríguez participó en la actividad junto con sus hijos, su esposa Niria Isabel Ayala, presidenta honoraria del DIF Municipal, y la presidenta del Comité Central de Feria, Bertha Luz Flores.

Al concluir el recorrido en la Plaza Principal, las autoridades agradecieron la participación de las familias, integrantes de la estudiantina, músicos, personal de apoyo, cuerpos de seguridad y organizadores que hicieron posible la celebración.

Durante el evento se destacó que la callejoneada es una de las tradiciones más representativas de San Buenaventura, al contribuir a preservar el legado cultural y fortalecer la identidad de la comunidad. En esta edición se incorporaron más arlequines, mojigangas, música de orquesta y personajes festivos.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a participar en las actividades restantes de las Fiestas Patronales del 14 de Julio, que continuarán con eventos para toda la familia.