Javier Díaz González entrega aparatos auditivos a 120 beneficiarios en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.- El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la primera Entrega de Aparatos Auditivos de 2026, con la que 120 personas fueron beneficiadas.

Durante el evento, el alcalde destacó que cada aparato auditivo tiene un costo aproximado de 11 mil pesos en el mercado, mientras que las personas beneficiarias realizan una aportación de recuperación de 500 pesos por equipo mediante este programa del DIF Municipal.

Díaz González resaltó la coordinación de su administración con el Gobierno estatal encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como el trabajo conjunto del DIF Saltillo con el DIF estatal, presidido por Liliana Salinas Valdés, e Inspira Coahuila, dirigido por Paola Rodríguez López. "Todo lo que hacemos es con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y, cuando trabajamos de manera coordinada, tenemos mejores resultados; por eso seguiremos impulsando acciones en equipo para beneficio de nuestra gente", afirmó el alcalde.

Luly López Naranjo informó que durante 2025 se entregaron 367 aparatos auditivos, por lo que en lo que va de la administración municipal se han otorgado 487 apoyos de este tipo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo agradeció el respaldo del alcalde y de las instituciones que participan en los programas sociales, al señalar que estas acciones buscan atender las necesidades de la población. "En el DIF Saltillo siempre vemos el cómo sí, el cómo ayudar a la gente que lo necesita; aquí escuchamos a las personas, hacemos las cosas con amor y esto es parte de los resultados que obtenemos", declaró.

Como parte del evento, Javier Díaz González y Luly López Naranjo colocaron aparatos auditivos a la niña Andrea Guadalupe Esparza Castellanos y al señor Gerardo González González.

A nombre de las personas beneficiarias, Teresita del Niño Jesús Rodríguez Díaz agradeció el apoyo y destacó que el dispositivo representa una mejora en su vida cotidiana. "Quiero darles mi más profundo agradecimiento porque este aparato no solo nos permite escuchar, sino que transforma nuestra vida por completo, porque nos permite comunicarnos con nuestros seres queridos", expresó.

En el acto también participaron Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Karina Valdés Ávalos, directora general de Audio Care; personal del DIF Municipal, beneficiarios y familiares.