Más de mil 800 agresores de mujeres detenidos en Coahuila

SALTILLO, COAH.- En lo que va de 2026, las autoridades de Coahuila han detenido a más de mil 800 presuntos agresores de mujeres como parte de la estrategia de respuesta inmediata a los reportes de violencia familiar y de género recibidos a través del sistema de emergencias 911, informó la titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas Pérez.

La fiscal señaló que esta cifra representa prácticamente el doble de las detenciones registradas durante el mismo periodo de 2025, resultado de la coordinación entre las 38 corporaciones de seguridad municipales, el Mando Coordinado y las dependencias estatales responsables de la atención a víctimas.

Explicó que el objetivo de la estrategia es garantizar una intervención oportuna desde el momento en que una mujer solicita auxilio, a fin de brindar protección inmediata y fortalecer el acompañamiento institucional durante todo el proceso de atención.

Agregó que el seguimiento a las víctimas también se realiza mediante un centro de atención telefónica (call center), encargado de supervisar la continuidad de cada expediente y verificar que las mujeres reciban el apoyo institucional correspondiente.

Respecto a un caso que actualmente se encuentra bajo investigación, Salinas Pérez confirmó que existe un antecedente de denuncia. No obstante, precisó que las indagatorias permanecen abiertas y que, por el momento, no es posible proporcionar mayores detalles para evitar afectar el desarrollo de la investigación.

Indicó que se trata de un expediente complejo, en el que las autoridades continúan corroborando información y desahogando diversas diligencias antes de determinar las responsabilidades correspondientes.

La funcionaria añadió que la Fiscalía mantiene coordinación permanente con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en todos los casos donde pudiera existir afectación a menores de edad o al entorno familiar, con el propósito de garantizar una atención integral a las víctimas.