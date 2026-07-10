Exposición cultural en San Buenaventura: ejidos y su historia en la Feria 2026

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Una exposición fotográfica dedicada a los ejidos de San Buenaventura fue inaugurada como parte de las actividades culturales de la Feria 2026, con imágenes históricas que muestran la evolución, identidad y riqueza de las comunidades rurales del municipio.

La muestra fue instalada en el kiosco de la Plaza Principal, donde autoridades municipales y ciudadanos recorrieron las fotografías enmarcadas por una decoración con banderines que recreó el ambiente festivo de la celebración.

Durante la inauguración, el alcalde Javier Flores Rodríguez destacó la importancia de conservar la memoria histórica de las comunidades y acercarla a las nuevas generaciones. "Esta exposición nos permite valorar nuestras raíces, conocer cómo eran nuestros ejidos y reconocer el esfuerzo de quienes forjaron la historia de San Buenaventura. Es un viaje al pasado que despierta recuerdos, orgullo y un profundo sentido de pertenencia", expresó.

La exposición permanecerá abierta al público del 10 al 13 de julio como parte de la cartelera cultural de la Feria del Santo Patrono, para que las familias conozcan espacios emblemáticos y recuerden parte del desarrollo de las comunidades rurales. Entre las imágenes exhibidas se encuentran fotografías de iglesias, escuelas, plazas, parcelas y paisajes representativos de los ejidos San Blas, San Lorenzo, San Antonio de las Higueras, San Antonio de la Cascada, Poblado Nuevo Sombrerete, Guadalupe Victoria, El Cerrito, San Francisco, Congregación Santa Gertrudis y Ejido Santa Gertrudis.

La muestra también destaca sitios reconocidos de la región, como cascadas, acequias y baños curativos, elementos que forman parte del patrimonio natural y cultural de San Buenaventura.